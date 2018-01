Poliitik Siim Kallas on enda sõnul saanud hirmkalleid rahapalveid selleks, et pääseda suure lombi taha ülikooli, aga ka selleks, et koerakutsikas muretseda.

„Mulle tuli üks kiri, et mul on palju raha. Kirja kirjutajal oli vaja kutsikat ja just sel ajal oli üks kutsikas saadaval. See maksis 1500 eurot. Kirjutaja tahtis, et ma talle selle kutsika ostaks,“ kirjeldab Kallas oma värvikamat kogemust rahapalvetega. See kiri aga Kallase südant ei sulatanud ning koerakutsikas jäi ostmata.

„Raha on küsitud ka mõne välismaa ülikooli minekuks, aga ka seda ma ei toeta. Mulle tundub, et tegemist on ettevõtmisega, mis maksab koletult palju ja mille mõte on üsna küsitav,“ räägib Kallas. Fraasiga „koletult palju“ viitab poliitik 30 000- ja 60 000eurostele palvetele, mida tuleb välja käia, et saaks ühe aasta Ameerika Ühendriikides õppida. Arvatavasti ei käi jutt mingist suvalisest ülikoolist. „Tegelikult on nii, et need summad on käinud üle jõu. Kui inimene tahab õppida välismaal, siis ta leiab selleks väga palju võimalusi. Võtta vastu kallis kursus, see on kõige lihtsam viis, aga on ka stipendiume ja õppeasutusi, kus toetakse õppijaid.“

Kallas tsiteerib pankur Mayer Amschel Rothschild ütlust 18. sajandi lõpust, kelle hinnangul peab puudustkannatavatele minema kümnendik, ehk kellel on, see ikka peab annetusi tegema.

„Me oleme abikaasaga annetanud päris palju. Kõige rohkem on läinud Eesti rahvuskultuuri fondile ja Tartu ülikooli lastekliinikule, kus me oleme püsiannetajad,“ markeerib Kallas. „Me ei anneta juhuslikele asjadele. Üks põhimõte annetamisel on see, et sa pead minema usaldusväärsesse kohta. Kui tahta, et su raha kasutatakse sihipäraselt, siis ebamäärastele projektidele sa väga raha anda ei taha.“