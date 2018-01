Õhtulehe lugeja sai pildile oma kasvuhoone katusel istuva piraka linnu - see polnud keegi muu kui 2018. aasta linnuks kuulutatud metsis.

Raplamaal Eidaperes elab Alvaro kirjeldas, et koduaeda tulnud metsist märkas esmalt tema ema, kes soovitas tal pilti teha. Metsis saigi pildile - istumas uhkelt kasvuhoone sarikal. Alvaro sõnul oli metsise nägemine tema jaoks seda erilisem, kui kuulis, et metsis on nimetatud käesoleva aasta linnuks.

Vaata fotot!