Euroopa Liidu migratsioonipoliitika on läbi kukkunud, ütles Ungari peaminister Viktor Orbán täna ühisel pressikonverentsil Poola peaministri Mateusz Morawieckiga.

Nii Ungari kui ka Poola valitsus on sattunud Brüsseli kriitika alla, kuna nad on keeldunud vastu võtmast kvoodisüsteemi alusel ümberpaigutatavaid migrante, ning samuti seepärast, et nad on tugevdanud riigi kontrolli kohtute ja meedia üle, vahendas ERRi uudisteprotaal Reutersit.

"Mis puudutab migratsiooni ja kvoote, mida Euroopa Liidu liikmesriikidele kehtestatakse, siis me oleme sellise lähenemise vastu, kuna see rikub liikmesriikide suveräänset otsustamisõigust," ütles Morawiecki Budapestis pressikonverentsil.

"EL-i migratsioonipoliitika on läbi kukkunud," märkis Orbán. "Me tahame tugevat sõnaõigust, sest neil riikidel (Kesk-Euroopas) on Euroopa tulevikust visioon," lisas Orbán, kes on olnud üks häälekamaid valitsusjuhte, kes on kritiseerinud Saksa kantsleri Angela Merkeli 2015. aasta otsust avada riigi uksed enam kui miljonile migrandile.