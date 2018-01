Ligi veerand sajandit Soome ja Eesti vahel kiirlaevaliiklust korraldanud Lindaliini AS on müünud maha oma mõlemad reisikatamaraanid ja kontorihoone ning maksnud võlad ära. Kas see on lõpp?

Nii oli laevakinnistusraamatusse Karolini peale seatud 120 tuhande eurone hüpoteek laevaremondifirmale SRC Group AS kui ka 2 miljoni eurone kohustus kütusemüügi firmale Mark Oil OÜ. Praeguseks on Karolini osa laevakinnistusraamatus suletud ja hüpoteegid kustutatud, mis tähendab, et võlad said laeva müügiga makstud.

Mõned kuud tagasi müüs Lindaliini As maha ka oma kontorihoone Ädala tänavas, mis on uue omaniku poolt taas müüki pandud ja mille hinnaks on praeguses kuulutuses umbes 800 000 eurot.

Lindaliini ASi esindaja ei soostunud oma laevade müüki kommenteerima ei detsembris, kui see avalikuks sai ega ka eile. Firma esindaja lubas möödunud kuul, et ettevõttel on plaanis koostada pressiteade, viimati lubati pressiteadet ka märtsikuus, kuid seda ei tulnud.

Eile lausus firma juhatuse esimees Enn Rohula telefoni, et on hõivatud koosolekuga ja helistab poole tunni pärast tagasi. Täpselt sama lubas ka Rohula firmalt Ädala tänava kontori ostnud firma juht Toomas Mardi. Pärast hõivatud meeste telefonid enam ei vastanud.

Merendusringkondades räägitakse juba aasta aega, et Lindaliini As plaanib osta uue laeva, kuid firma pole teavet ise kinnitanud. Pigem näeb asi välja nii, et 23 aastat tegutsenud firma hakkab lõpetama. Ettevõtte omanikeringist ja nõukogust on viimasel aastal lahkunud Tartu ettevõtjad Urmas Sardis ja Janek Veeber, kellel oli enamusosalus. Praegu on suuromanikuks taas Rohula ja tema pere liikmetega seotud firmad ning lisandunud on mõned väikeosanikud.