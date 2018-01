Islandi valitsus lubab 2022. aastaks naiste ja meeste vahelise palgalõhe täielikult ära kaotada, vahendab The Independent. Seda uue seadusega, mis keelustab meestele kõrgema palga maksmise.

Uue seaduse järgi peab iga ettevõte või riigiasutus, millel on enam kui 25 töötajat, saama valitsuse poolt heaks kiidetud sertifikaadi. See saadakse vaid juhul, kui ettevõte suudab tõestada, et neil makstakse palka õiglaselt. Sertifikaadi puudumisel ootab firmat ees trahv.

Seadus hakkas kehtima 1. jaanuarist ja valitsus loodab, et 2022. aastaks on palgalõhe Islandil minevik.