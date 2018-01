Kohe lõpeb koolivaheaeg ja taas tuleb hakata tegema rohkemtööd arvutis või nutiseadmes. Millised rakendused lihtsustaksid õppimist ja aitaksid aega paremini planeerida, räägib Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

1. Organiseeri oma aega nutikalt

Kooli ajal on tegemist palju – peale koolitundide või loengute käivad paljud noored ka tööl, trennis või huviringides. Et vajalikud asjad meelest ei läheks, võiks kasutusele võtta rakenduse Google Keep, mis on märkmete jaoks mõeldud lahendus, kuhu saab koostada lihtsaid to-do nimekirju. Näiteks teel koolist koju saab juba reastada järgmise päeva kohustused või poenimekirja valmis meisterdada. Rakendus on ühendatud internetiga, seega pääseb sellele ligi ka veebibrauserist.