Endine poksitšempion Mike Tyson ostis hiljuti California osariiki 15000 elanikuga California City väikelinna lähistele maalapi 16hektari suuruse kanepifarmi rajamiseks

51aastane poksilegend kavatseb tulu lõigata osariigi värskest otsusest, legaliseerida marihuaanaga äritsemine. Lisaks farmile kavatseb mees avada ka oma (maaharimis)kooli, kus õpetab põllumehi kanepisaagist maksimumi võtma.



The Blasti andmetel soovib Tyson, et tema kanepifarmist saaks California osariigi marihuaanakeskus, et rahuldada osariigis tekkinud ravimivajadust.



Tysoni äripartneriteks on Jay Strommen ja Robert Hickman. Lisaks on poksigurul väikelinna meeri Jennifer Woodi täielik toetus.

Kuigi California osariigis on meditsiiniline marihuaana olnud legaalne juba üle 20 aasta, siis alles hiljuti legaliseeriti sellega äritsemine.