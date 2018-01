„Panime just Facebooki teate üles, et hooaeg Kuutsemäel jätkub pärast eilset troopilist vihma,“ ütleb Kuutsemäe, Väike-Munamäe ja Viimsi suusakeskust majandava Äärmusliku Spordi aktsiaseltsi juhataja Priit Tammemägi, kelle sõnul pole kevadised ilmad suusakeskustele mingi rõõm, kuid sellega tuleb kohaneda.

Vanad suusahundid teavad, et kui kuskil mujal ei saa suusatada, siis Haanjas ikka saab, kuid vihmade jätkudes võivad sealtki rajad kaduda, tunnistab Haanja suusaklubi liige Aare Eiche: „Praegu veel saab, väiksem ring on täiesti sõidetav, aga viiekilomeetrisel ringil on mõnes kohas vesi peale tulnud. Rajad on jäised ja järjest kehvemaks lähevad. Kõige kiiremini viivad raja vihm ja tuul, just nagu viimasel ööl oli.“