Autojuht läks seekord koos oma naisega Haraldi elukoha juurde ja silmas maja ees veel üht autot seismas. "Sellega pidi Harald juba kuhugi edasi sõitma. Enne küsis ta, kas mul on ta telefon kaasas. Läksin autosse sellele järgi."

Hetkel, mil Harald majast väljus, oli autojagamisteenust pakkunud juhi naine kõrval seisnud autojuhi juurde juttu ajama läinud. "Harald tuli nuga käes välja. Ähvardas nii mu naist kui teist juhti noaga, mille peale hakkas naine karjuma, et tal on nuga. Hüüdsin noormehele, et pane nuga maha ja ta hakkas minu poole kõndima. Nüüd lasi naine noormehele külje pealt gaasi näkku, et ta mind rünnata ei saaks. Selle peale ta ehmus ja küsis "mida te mulle näkku lasite?", aga ähvardas ikka noaga," kirjeldab mees juhtunut.

"Trepikoja ees paljus ta, et lahendaksime asja rahulikult. Selgitasime talle mitu korda, et pangu nuga maha, kuid ta ei teinud sellest väljagi. Lubas vaid autopuhastuse kinni maksta ja läks tuppa," muljetab juht.

Hiljem helistas autojuhi kätte jäänud telefonile noormehe vanaema. "Mu naine rääkis talle loo ära, vanaema oli loost suhteliselt šokis ning palus telefoni tema juurde viia. Viisime mobiili talle ja ta hüvitas ise meile autopuhastuse," räägib mees ning pakub, et ju võis poisi aastavahetus tõenäoliselt pikale venida.

Autojuht tunnistas, et kolmapäeva õhtuse seisuga ta veel politseisse pöördunud ei ole. "Lootsin, et olukord laheneb rahulikult ja kui poiss kaineks saab, mõistab ise, millise jama endale kokku keeras."