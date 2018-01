Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak: „Nende saja juhtumi seas on nii võimalikke süütamisi kui ka juhtumeid, kui auto on näiteks elektriseadmestiku rikke tõttu või muul põhjusel süttinud. 19 korral alustati menetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist.“

Gonjak tõdeb, et siiski ei jõua uurimine alati kriminaalmenetluseni. „Kui auto väärtus on alla 4000 euro ehk kui auto põlema panemisega ei ole põhjustatud olulist varalist kahju või ohtu inimese tervisele või elule, siis menetleb politsei neid põlenguid väärteokorras. Kui aga autopõleng saab alguse tehnilise rikke tõttu, siis tegeleb juhtumiga edasi kindlustus. Kuid juhiks siiski tähelepanu, et menetluse alustamine ei tähenda, et tegemist oli süütamisega – see tulebki kõigepealt välja selgitada,“ räägib Gonjak.