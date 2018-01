Kui tahad, et emotsionaalne side ja lähedus sinu ja su partneri vahel tugevneks, ei ole vaja kalleid kingitusi ja suuri žeste. Vahel piisab ka väikestest positiivsetest sõnumitest, mis hoopis enam näitavad, kui väga temast hoolid. Ajakiri Women's Health pani kirja just neli sedalaadi lauset.

1. „Sa lihtsalt mõistad mind, paremini kui keegi teine.“

See lihtne lause kinnitab seda, et tema on eriline ja et teievaheline side on erilisem kui side kellegi teisega.