Suurettevõtja Urmas Sõõrumaa sõnul on olnud aegu, kus ta sai päevas kuni viis kirjas, milles küsiti raha. Rahapalvete põhjused on olnud küll erinevad, ent seejuures on üllatust pakkunud just palvete küsimiste äkilised vormid: „Ütle kähku, annad või ei anna? Mul ei ole pikalt aega rääkida,“ meenutab Sõõrumaa küsijaid.

Kui küsida Sõõrumaalt, milliste kummaliste rahasoovidega on suurettevõtja juurde tuldud, meenuvad talle soovid Türgi puhkusereisidest, mis vajavad nii sellist kuni 1000 eurost toetussüsti. „Ütle kähku, annad või ei anna? Mul ei ole pikalt aega rääkida,“ ütlevad abipalujad, kes kärsitult kuuma päikest ootavad.

„Küll tulevad üliõpilased, küll tulevad vahetusüliõpilased, küll tulevad igasugused, kellel on idee mingisugune film teha, mingi raamat välja anda jms. Neid on igasuguseid,“ kirjeldab Sõõrumaa rahapalveid. Üks viimane palve, mis Sõõrumaani on jõudnud, puudutas täiskasvanud meeste soovi minna õppima.

„Kui asi puudutab abistamist, siis ma ütlen stopp. Mul on need asjad reguleeritud,“ räägib Sõõrumaa viidates enda heategevusfondile Dharma, mis keskendub puudustkannatavatele lastele ja suurperedele. „Kui mulle tundub, et sul [küsijal] on mõistus peas ja kõik käed-jalad terved, siis küllap sa saad ilma minuta hakkama. Enamikul juhul on see vastus [palvetele].“

Edukatest toetustest või laenudest, nagu suurettevõtja ise ütleb, rääkides, toob ta välja just sõprade-kolleegide andekad võsukesed, kes on vajanud lisatoetust ülikooliõpinguteks. „Olen teinud seda mitmeid kordi – andnud suhteliselt suure summa. Tegu on olnud väga prestiižete ülikoolidega ja a la doktoriõpetega,“ ütleb Sõõrumaa. „Neist on aastaid mööda läinud ja ma olen selle raha ammu unustanud. Ja see edukas inimene, kellel on õnnestunud lõpetada ülikool, ilmub üks päev minu juurde ütleb mulle: „Aitäh, Urmas! Aitäh sulle, tõin su raha tagasi.“