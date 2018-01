Berliini ametivõimud on sattunud ebamugavasse ning häbiväärsesse olukorda, kuna Plötzensee vanglast on viie päeva jooksul õnnestunud põgeneda üheksal kinnipeetaval.

Praeguseks on jooksus veel kuus vangi, teab BBC. Tegemist on olnud mitme eraldiseisva põgenemiskatsega.

Eelmisel neljapäeval kasutasid neli vangi põgenemiseks vangla töökojast pärit nurklihvijat ja haamrit ning murdsid end nende abil läbi ventilatsiooniava. Vaatamata videokaamerate olemasolule avastati vangide tegevus alles 41 minutit hiljem.

29. detsembril selgus aga, et üks kinnipeetavatest polnud vanglasse tagasi pöördunud. 1. jaanuaril avastasid valvurid, et öösel on läbi akna ja naaberkongi põgenenud veel kaks vangi. Üks neist pöördus hiljem siiski vabatahtlikult tagasi. 2. jaanuaril lisandus teade veel kahe põgenenud vangi kohta. Praegu pole aga selge, kas nemad murdsid end välja või ei pöördunud ettenähtud ajaks tagasi.

Juhtunu valguses on avaldatud arvamust, et sealsel justiitsminister Dirk Behrendtil oleks aeg tagasi astuda.