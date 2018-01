Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur palkas staažika poliitiku ja reformierakondlase Rein Langi oma nõunikuks.

"See on minu teine töökoht. Me valmistume 2019. aasta valimisteks Reformierakonna poolt ja minu asi on vaadata seda, et sellest saaks kokku üks ilus ja korralik erakonna programm," ütles Lang ERR-ile.

Lang ütles, et jätkab ka oma tööd Lähis-Idas. "Me jätkame Nortaliga oma Lähis-Ida projekte ka. Ma üritan end jagada selle ja erakonna programmi vahel," lausus Lang.

"Kõik see kestab täpselt sama kaua, kui Hanno Pevkur on erakonna esimees," lisas Lang.