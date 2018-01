Riigikogu liige Taavi Rõivas jagab sotsiaalmeedias kriitikat, millised on olnud Jüri Ratase valitsuse kümme eksimust.

"See, et Eesti on olnud kõigist oma ajalookaaslastest edukam nii majanduslikult kui mitme muu näitja poolest, ei ole juhuslik. Eesti majandus- ja maksukeskkond on loodud sellisena, et ettevõtetel oleks siin hea äri ajada ning kodanike heaolu saaks aasta aastalt kasvada. Tasakaalus eelarve, lihtne maksukeskkond, tõhus avalik teenistus ning ohtude suhtes ärgas meel on meid toonud kaugele," kirjutab Rõivas oma postituses.

"Jevgeni Ossinovski raputas hiljutises raadiosaates Ratase valitsusele tuhka pähe ning nimetas valitsuse kaks eksimust. See on kahtlemata hea algus - vigade tunnistamine on tugevuse, mitte nõrkuse märk. Selleks, et vigu tulevikus vältida, ning valesti tehtut parandada, loetlen ka omalt poolt mõned ametisoleva valitsuse olulisimad möödalaskmised."

Nii toobki Taavi Rõivas välja, millised on tema arvates Jüri Ratase valitsuse kümme möödalaskmist:

1. Maksukaose loomine

2. Tasakaalus riigieelarvest loobumine

3. Riigireformi lahjendamine

4. Julgeolekuvaldkonna investeeringute edasilükkamine

5. Kummardused Kremli poliitikale

6. Jonnakas aktsiisipolitika

7. Omade varjamatu eelistamine

8. Pensionisegadus

9. Vähene tähelepanu töövõimereformile

10. Visioonipuudus