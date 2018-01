Pühadele eelnevate nädalate jooksul kogusid punkti töötajad sõltlastelt kokku 5434 süstalt. See arv sisaldab ka välitööde käigus, sealhulgas tänavalt korjatud süstlaid. Tervise Arengu Instituudi (TAI) avalike suhete juht Gea Otsa sõnul on tänaseks tekkinud ka püsikliendid, kes käivad just Sitsi tänaval nõelu vahetamas. „Süstlaid ei võeta vaid endale vaid viiakse ka teistele,“ teab ta rääkida.

Sitsi 28 majas tegutsev kahjude vähendamise keskus on 21. detsembri seisuga jaganud laiali 6466 uut nõela.

Arengu taustal kumab aga varjupilvena kohtuvaidlus Sitsi 28/30 korteriühistu ja süstapunkti ruumide omaniku vahel. Tegemist on juba teise kohtuasjaga, mis puudutab antud äripinda . Ka sügisel üritas ühistu esialgse õiguskaitse taotluse korras süstlapunkti kinni panna, ent toona otsustas Harju maakohus, et see poleks mõistlik.

„Kohtunik viitab oma otsuses, et kohus ei saa kohaldada esialgse õiguskaitse abinõusid põhjendusega, et narkomaanide ohtlikkus ja ettearvamatus on üldteada asjaolu,“ vahendas oktoobris ERRi uudisportaal kohtunik Toomas Ventsli allkirjaga kohtumäärust.

Tervise Arengu Instituudile ruumid rendile andnud ettevõtte Kindralite Kinnisvara OÜ omanik Toomas Mardi sõnul tuleb praegu kohtuistung lihtsalt ära oodata ja alles siis saab edasi vaadata. “Kas me soovime olla nagu kolmanda maailma riik või me soovime olla arenenud maa,“ leiab Mardi.

Mehe hinnangul on Eesti antud valdkonnas paljude teiste Euroopa riikidega võrreldes suuresti nii-öelda rongist maha jäänud, mistõttu ei tohiks kindlasti sammu veel kord tagasi astuda ning süstlapunkti sulgeda.

„On jõutud konsensusele, et see on üks võimalus probleemiga tegeleda ja see on ühiskonnale nii-öelda kulutõhus. Kui Tallinnas oleks kümme süstlavahetuspunkti, siis kokkuvõttes ühiskond võidaks. Vabaneks kiirabi ressurssi, poleks nõnda palju HIV-i ja hepatiidihaigeid. Sest täna on ju see probleem, et need haigused, mis narkomaaniaga kaasnevad, kanduvad edasi ka nii-öelda tavalisetele inimestele,“ leiab Mardi.