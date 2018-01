Poola justiitsministeerium avaldas veebis umbes 800 süüdimõistetud seksuaalkurjategija isiklikud andmed, vahendab Spiegel Online.

Tegemist on peamiselt alla 15aastasi lapsi kuritarvitanud pedofiilidega ja eriti jõhkrate vägistajatega. Veebist leiab nüüd nende nimed, sünnikohad, elukohad ja ka fotod. Justiitsministeerium on lubanud registrit jooksvalt uuendada. Justiitsminister Zbigniew Ziobro sõnul on ettevõtmise eesmärk lapsi senisest paremini kaitsta.

Justiitsministeerium on pannud kokku teisegi registri, kuhu kuuluvad ka lapsporno eest süüdimõistetud. Selles registris on praegu 2600 seksuaalkurjategijat ning seda saavad pärast eelregistreerimist näha teatud institutsioonid ja ametkonnad.

Justiitsministeerium pöördus koolidirektorite poole üleskutsega kasutada registreid personali kontrollimiseks. Kui peaks avastatama, et süüdimõistetud seksuaalkurjategijad on võetud lasteasutustesse tööle, siis ähvardavad nende asutuste juhte rahatrahvid või koguni vanglakaristus.