Seda vajadust haarata hügieenilise huulepulga või huulepalsami järele, et pehmendada talveilmade käes praguliseks ja kuivaks muutunud, isegi vermeis huuli, teab vist iga naine. Vahel ütleb mõni naljatamisi: „Ma olen huulepalsamist sõltuvuses!“ Aga on see võimalik?

Väljaanne Broadly küsis erinevatelt ekspertidelt, kas huulepalsamisõltuvus on päriselt olemas. Dermatoloog Anjali Mahto selgitas, et hügieeniline huulepulk ei sisalda aineid, mis põhjustaksid füüsilist sõltuvust. „Käitumisviisid võivad küll sõltuvusttekitavad olla, kuid huulepalsamis endas peituvad ained seda pole,“ ütles ta.

Sõltuvusterapeut Beth Burgess lisab, et sõltuvusttekitav aine annab inimesele dopamiinilaksu (dopamiin on nn õnnehormoon). Kui dopamiini tase langeb, hakkab sõltlane järjest sagedamini ja rohkem antud ainet tarbima. Esimene dopamiinilaks võib sageli ollagi saatuslik, inimene tunneb end korraga ootamatult hästi (huuled on ajutiselt ülipehmed ja siledad ning meeldiva lõhnaga) ja inimene võib seega sõltuvusse sattuda ükskõik millisest õnnehormooni tootvast ainest. Ka huulepalsamist.

Eksperdid on ühel nõul, et huulepalsami liigkasutamine või sõltuvuslik kasutamine on puhtalt käitumuslikud probleemid. Aju „premeerib“ sind palsami pealemäärimise ja huulte pehmuse eest rahulolutundega. Tegelikult võib selle taga olla hoopis sügavama ja suurema mure peitmine kui seda on katkised huuled. Huulepulga pealemäärimisest saab omamoodi asendustegevus või rituaalkäitumine, mis rahustab ärevat meelt.

Kuidas huulepalsamisõltuvust ravida? Arstid soovitavad seda lihtsalt enam mitte kaasas kanda ning leida hingepõhjast üles probleemid, mis sind võib-olla tegelikult vaevavad.