Eestlased pühendasid vana aasta viimasel päeval kogu telerivaatamise ajast 35,3 protsenti ETV vaatamisele ning kõigi Eesti elanike hulgas oli see osakaal 25,5. Tegemist on viimaste aastate kõrgeima tulemusega, selgub Kantar Emori uuringust.



ETV kanalit vaatas 31. detsembril reaalajas päeva jooksul vähemalt 15 minuti jooksul kokku 483 000 inimest. Tipphetkel oli korraga vaatamas üle 220 000 inimese. Veebis oli päeva jooksul ETV kanalil kokku üle 30 000 unikaalse vaataja.



Õhtu vaadatuimad olid "Sajaga juubeliaastasse" ülekanne kell 23.50, mida jälgis keskmiselt 214 000 vaatajat ning Eesti Vabariigi Presidendi uusaastatervitus, millel oli keskmiselt 213 000 vaatajat. "Eesti mängu" erisaated kogusid keskmiselt 187 000 ning "Ärapanija" saated 182 000 vaatajat saate kohta.



ETV osakaal Eesti elanike televaatamise ajast oli 1. jaanuaril 15,4%. 1. jaanuari vaadatuim saade ETV kanalil oli Vahur Kersna dokumentaal "Urmas Ott. One man show". Reaalajas jälgis seda keskmiselt 176 000 televaatajat ning maksimaalne vaatajate arv ühes minutis oli 193 000.