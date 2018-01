Kõikides Tallinna linnaosades on organiseeritud jõulu- ja näärikuuskede kogumiskohad, kuhu saab neid tasuta ära anda. Kogutud kuuskedest valmivad tuleskulptuurid maakoera aasta vastuvõtmise tulesõuks. Vana kalendri järgi pühade tähistajatel on aga jõulud (06. jaan.) ja näärid (13. jaan.) alles ees.

„Linn on omalt poolt teinud kõik, et jõulu- ja uusaastapidustused väärikalt lõpetada,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ning avaldas lootust, et sel aastal kuuskede kuhilaid prügikastide kõrvale ei tekitata.

Lasnamäe linnaosas asuvad jõulukuuskede kogumiskohad järgnevatel aadressidel: Majaka ja Lasnamäe tn nurk (Majaka esine haljasala); Pae 48a esine haljasalal; Võru 16 juures olev haljasala; Vikerlase 13 tagune haljasala (Kahu tn); Katleri asumis Grossi poe ja kooli staadioni vaheline haljasala; Läänemere tee 8 esine haljasalal; Läänemere tee 19 juures asuval haljasalal; Kivila tänava ääres, Kivila 34 vastas olev haljasalal; Mustakivi Konsumi, Mahtra 9 ees oleval haljasalal; Ümera Maxima ja Grossi poe vahelisel haljasalal; Kalevipoja 10 esisel haljasalal (Vikerlase tn pool).