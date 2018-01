Endine ETV saatejuht ja režissöör Tiina Mägi meenutab, kuidas täna Eesti Televisioonis töötamise 50. aastapäeva tähistav Mati Talvik telemajja tööle sattus. Oli ju Tiina Mägi see, tänu kellele Talvik teletööd tegema asus - teda on suisa nimetatud naljatlemisi Mati Talviku maaletoojaks.

"Me olime tõesti Piret Rõuguga - nüüd Piret Saluriga - noortesaadetes, teles ja kuidagi väga indu täis teha igasugu meeletusi ja põnevaid asju. Ma tulemit nüüd ei mäleta, et see väga põnev oleks olnud, ent meile endile küll. Tundsime, et meil on kampa kedagi vaja. Meil oleks vaja ühte poissi. Mõtlesime ikka siit ja sealt," meenutas Mägi tänases "Vikerhommikus".

Ühel päeval Pärnu maanteel jalutades nägid nad, kuidas trammiga neist mööda sõitnud, äsja sõjaväest tulnud Mati Talvik neile kätt viibutas. "Meil oli kohe idee küps," sõnas Mägi.

Mägi sõnul oli Talvikul juba verinoore reporterina olemas meeletu oskus intervjueeritavaid kuulata ja fakte meelde jätta. "Kui ta millestki huvitus ja pidi kellegagi vestlema, tegema intervjuu, siis Mati kuulas ja kuulas, siis läks asjaga edasi. Selle pika aja jooksul on ka vastupidiseid pilte nähtud küll, kui on vastajale jäänud võimalus öelda "ei" või "jaa", kõik muu on vestluse juht ära rääkinud. Matil seda polnud. See oskus kuulata ja teha järeldusi, kuidas jutuga edasi minna, oli minu meelest suurim väärtus," rääkis Mägi.