Suhtlusvõrgustikus Facebook inimesi südaööl vastu 2. jaanuari Vabaduse väljakul hümni laulma kutsunud poliitik ja Liia Hänni leiab, et tihti inimesed märkavad, kui tähtsad mõningad asjad neile on alles siis, kui nad korraga puuduvad. "Selleks, et mõista, mis on meile tõeliselt oluline, tuleb sellest ilma jääda. Hea, kui see ei ole lõplik ja pöördumatu. Hümni puudumine uue aasta saabudes ja sellele järgnenu näitab, et Eesti Vabariigi hümn kui riigi sümbol on meile väga oluline. Sellega võiks loo lõpetada ja oodata järgmist uut aastat rahuliku südamega, sest hümn jääb. Küsimus on vaid selles, kas selline katse-eksituse meetod on ainuvõimalik viis aru saada, mis meie 100-aastases vabariigis peab olema püsiv ja mis võib või koguni peab muutuma. Selle üle tasub rahulikult arutada. Eelduseks on see, et keegi ei kuuluta end ainutõe valdajaks," kirjutas Hänni oma seinal.

Saarlanna Liia Hänni võttis selles küsimuses pikemalt sõna maakonnalehes Saarte Hääl. Õhtuleht avaldab selle arvamusloo muutmata kujul. Inimesi on igasuguseid – ka neid, kelle jaoks pole hümni mängimine oluline või kes ei teagi, et aastavahetusel hümni mängitakse. Ent on ka neid, kelle jaoks on aastavahetusel hümni kuulamine ja kaasalaulmine ilus traditsioon. Minagi kuulun nende sekka, kelle jaoks on hümn aastavahetuse tähistamise oluline osa. Seda, et seekord pärast presidendi kõnet hümni ära jättes saadi hakkama apsakaga, on tunnistanud ka kõik asjaosalised ise. See oli omamoodi tööõnnetus – ilmselt peeti oluliseks teisi asju, kardeti, et ilutulestiku paugud segavad hümni. Tuleb aga välja, et paljud inimesed siiski lootsid hümni kuulda. Eesti Vabariigi sümboleid on loetud arv, peame oskama neid väärikalt hinnata. Tihti märkame, kui tähtsad mõningad asjad ja ka inimesed meile on, alles siis, kui nad korraga puuduvad. Just see oligi seekordsest aastavahetuse tähistamisest saadud suurim õppetund. Laul “Eestlane olen ja eestlaseks jään” ei suutnud hümni asendada. Ei suuda ka ükski muu laul. Tegin spontaanse üleskutse tulla Vabaduse väljakule hümni laulma, kuna nägin Facebookis oma sõprade imestunud ja nördinud sõnavõtte selle üle, et hümni ei kõlanud. Minu üleskutse ei olnud mõeldud protestina või oma positsiooni demonstreerimisena, mõningaid asju saab teha ka ilma, et keegi seda otseselt korraldaks. Selliseid omaalgatuslikke sündmusi, nagu mullusuvine noorte tantsupidu, võiks rohkemgi olla. Mu 1. jaanuari õhtul tehtud postitus hakkas sotsiaalmeedias aga oma elu elama. Nii lühikese ajaga polnuks muidugi mõeldav, et Vabaduse väljakule tuleb hümni laulma sadu inimesi, aga ansambli jagu tuli meid kokku küll.