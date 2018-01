Inglismaad ja Prantsusmaad on kimbutamas võimas torm, mis on tekitanud hulga elektrikatkestusi.

Inglismaad ja Prantsusmaad tabas võimas torm Eleanor (Reuters, AFP, AP / Scanpix)

160 km/h tormav Eleanor on Inglismaal jätnud elektrita tuhanded kodud, kirjutab The Guardian. Briti ilmateenistus Met Occife teatas, et jätkuvalt kehtib üle kogu Suurbritannia nii-nimetatud kollane ilmahoiatuskood, mis on küll kolmest võimalikust nõrgim, kuid eeldab inimestelt siiski äärmist ettevaatlikust.

Met Office'i teatel on tuul nõrgenemas ja Eleanor suundumas Põhjamerele, kuid pärastlõunal näitab see oma tugevust siiski veel Põhja-Iirimaal.

Eile said tormihoiatuse ka Põhja-ja Ida-Prantsusmaa, kus tuule kiiruseks mõõdeti 147 km/h, vahendas The Local.