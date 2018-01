Inglismaad, Saksamaad ja Prantsusmaad on kimbutamas võimas torm, mis on tekitanud hulga elektrikatkestusi. Prantsuse Alpides hukkus üks inimene, vahendab BBC.

Inglismaad ja Prantsusmaad tabas võimas torm Eleanor (Reuters, AFP, AP / Scanpix)

160 km/h tormav Eleanor (Saksamaal ja Šveitsis nimega Burglind) on Inglismaal jätnud elektrita tuhanded kodud, kirjutab The Guardian. Briti ilmateenistus Met Occife teatas, et jätkuvalt kehtib üle kogu Suurbritannia nii-nimetatud kollane ilmahoiatuskood, mis on küll kolmest võimalikust nõrgim, kuid eeldab inimestelt siiski äärmist ettevaatlikust. Prantsuse Alpides hukkus üks mägisuusataja ning Prantsusmaal on teadaolevalt 15 inimest tormi süül viga saanud.

Šveitsis lükkas tugev tormituul ümber rongi, reisijad õnneks tõsiselt kannatada ei saanud. Üks inimene Hollandis jäi langeva puu alla.

Paljudes Euroopa piirkondades võib lennuliiklus olla häiritud ja lennureisijaid võib ees oodata tavapärasest ebameeldivam lend. Samuti võivad teeolud äärmiselt rasked olla. Pariisis ei saanud turistid täna külastada Eiffeli torni ja Šveitsi pealinnas Bernis puhus tuul pikali linna jõulupuu.

Storm #Burglind bringing an abrupt end to Christmas here in #Bern. pic.twitter.com/wfQysuA9uR — Imogen Foulkes (@ImogenFoulkes) January 3, 2018

Eile said tormihoiatuse ka Põhja-ja Ida-Prantsusmaa, kus tuule kiiruseks mõõdeti 147 km/h, vahendas The Local.