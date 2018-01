Sambias teatas oma tagasiastumisest väliminister Harrry Kabala, kes ütles Facebooki tehtud postituses, et sellise sammu taga oli vastumeelsus riigi ladviku ahnuse suhtes.

Kalaba ütles, et tema otsusel on seos korruptsioonitaseme suurenemisega, mille taga on need, kes peaksid hoopis lahendusi pakkuma, vahendab BBC.

Analüütikud aga arvavad, et Kabala samm on katse õõnestada president Edgar Lungu võimalusi saada taaskord presidendiks. Lungu on lõpetamas oma teist valitsusaega.