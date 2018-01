Saate „Eesti parim pagar“ seitsmes episood on pühendatud tõeliselt julgetele maitsetele ning värvikombinatsioonidele. Kohtunikeks on Ants Uustalu, Angeelika Kang-Osula ning külaliskohtunikeks seekord Getter Jaani ja Mart Mardisalu.

Maamees Jüri, kelle kodukohas ühtki poodi pole, lähtub ilmselt põhimõttest, et kõhus läheb kõik segamini ja kütab oma küpsetise sisse kõik kapist leitu – täpsemalt rosinaid, rummi, juustu, kala ja ananassi. Ta pole ainus, kes kogenud kohtunikud ettevaatlikuks teeb. Üks andekas kodupagar voldib kokku seninägematu kunstiteose, kus peaosades on tume šokolaad ning sinihallitusjuust ning teine andekas tegelane miksib kokku mustikaid ja kitsejuustu. Kelle loovtöö on maitsev, kelle oma segadusseajav? Kelle teos aga laguneb koost ning kaetakse pisaratega?

Lõpuni pole enam palju jäänud ning võidutahe on kõigil suur. Kuidas saab üks kook kellegi nii hullult nutma ja ropendama ajada?