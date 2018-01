Lapstähe saatus pole kerge. Seda tõestab väikese hiiglase skandaalike ja sama tõdes eile ka endine lapsstaar Toomas Uibo. Mis on saanud aga Hollywoodi tuntuimatest lapsstaarides?

Kuulsa näitlejadünastia võsuke Drew Barrymore mängis 11kuusena telereklaamis, debüteeris kinolinal viieselt ning kaks aastat hiljem, 1982, tegi ulmefilm „E.T.“ seitsmesest tüdrukust staari. Kombinatsioon „hoolimatud vanemad ja kuulsus“ mõjus Drew'le laastavalt: 11aastaselt oli ta alkohoolik, 12aastaselt narkomaan, 13aastaselt lõikas veenid läbi. 16aastaselt teenis Drew leiba WCde küürimisega, sest ükski lavastaja ei tahtnud teda oma filmi. Imeväärselt on ta siiski pinnale rabelenud.

River Phoenix

1980. aastate teini-iidoli tuntuim film on 16aastaselt tehtud „Stand By Me". 18aastaselt teenis ta välja Oscari nominatsiooni, kuid 23aastaselt suri taimetoitlasest James Deaniks ristitud River ööklubis üledoosi.

Corey Haim

Phoenixiga ühel ajal Hollywoodis ilma teinud Corey Haim oli oma läbimurdefilmis „Lucas“ samuti 16, aasta hiljem järgnes õuduskomöödia „Kadunud poisid". Õlu, kanep, kokaiin, kräkk - allakäik oli kiire ja hävitas karjääri. Haim suri 38aastaselt kopsupõletikku, seljataga 15 võõrutusravi. Sõber ja nimekaim Corey Feldman kinnitab, et poisipõlves olid nad mõlemad Hollywoodi pedofiilide võrgustiku mängukannid.

Macaulay Culkin