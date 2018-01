Juba aastaid tagasi ütles uus Jeesus, Vissarion, et elame apokalüpsises. Ometi on kõik lubatud ja oodatud maailmalõpud meist suuremaid jälgi jätmata mööda läinud. Vissarioni parem käsi Vadim Redkin aga kinnitab, et õpetaja ei eksinud, maailm heitlebki praegu agoonias. „Õnneks on tulevikuvariante rohkem kui üks – võib kannatada rohkem, aga võib ka vähem,“ lohutab Vadim Redkin. „See ei sõltu ainult looduse protsessidest, vaid olulisel määral ka sellest, mida inimene otsustab.“

14. jaanuaril on Siberis elava müstiku, Vissarioni sünnipäev. Tema õpetuse järgijad tähistavad Jeesuse, Jumala poja, sünnipäeva just sel päeval, sest nad usuvad – Vissarion on uuestisündinud Jeesus.

Vissarioni ökokogukond elab, kui nii võib öelda, apokalüpsisele järgnevas ajas – nad on suunanäitajad, milline elu ootab inimkonda uues ajastus.

Guru parem käsi ja kroonikakirjutaja Vadim Redkin käis kuu aega tagasi Eestis. Olgu rõhutatud, et ta ei käi usku kuulutamas. Vissarionlastel on põhimõte, et minnakse ainult sinna, kuhu kutsutakse, ja räägitakse sellest, mida küsitakse.

Vissarion ütleb enese olevat uuesti sündinud Jeesuse. Kas temast kiirgab mingit seletamatut valgust või energiat?

Tavaliselt märkavad seda paremini need inimesed, kellel on sensitiivivõimed. Näiteks käib meil päris tihti üks kaunis tuva šamaanitar. Kui ta esimest korda Vissarioni nägi, siis ta ütles, et näeb esimest korda inimest, kellel on otseside jumalaga, kellest kiirguv valge-lilla valgussammas läheb otse üles. Tema jaoks oli Vissarioni erilisuse nägemine lihtne.

Minu jaoks on see äratundmine pigemini tunnetuslik, sest mina olen tavaline inimene.