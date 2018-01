Kuressaare kohus määras tingimisi vangistuse isale ja pojale, kes olid võtnud võõra auto ja sellega ringi sõitnud.

Esimesena võttis taluhoovist võõra auto poeg Talis (26), kes seejärel usaldas masina oma purjus isale Ivarile (50), kes samuti sõitma läks. Paraku jäi ta Kuressaare–Võhma–Panga maanteel politseipatrullile vahele, kirjutas Saarte Hääl.

“Kokkuleppe sõlmimisel muutsid karistuse karmimaks asjaolud, et mõlemad mehed on ka varem varguse toime pannud, poeg on varem süüdi mõistetud ka asja omavolilises kasutamises ning et süütegu pandi toime grupis,” selgitas prokurör Agnes Ollema-Barndõk.