Astroloog on puhas petis, ma ütlen sulle! Kordan, me elame 21. sajandil - verevähk on võidetud, me lendame Marsile ja siis tuleb Edda Paukson või Pendli-Endel ja tema peaks olema minu suurim autoriteet. Tõmmaku nad uttu! Tead, kõige võikam on veel see, kui nad selle jama eest ka raha võtavad. Kui nad vähihaigete laste pealt teenivad! Imevad tühjaks nende vanemad, sugulased, sõbrad. See on puhas petturlus ja see peab paragrahvi alla käima! Ja ma tõesti loodan, et see varsti ka juhtub. Selle eest peab vastutusele võtma. Teoreetiliselt ma pooldan nõidade põletamist. See pole nali. Tahate keskajas elada, siis saate seda kogu raha eest!