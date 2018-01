On imekspandav, kui paljud Hollywoodi suurimad teletähed on valmis maha tegema telesarja, mis neid kuulsaks tegid, või millega nad vähemalt ropult palju raha teenisid. Eks ka näitlejad on inimesed ning mingitel hetkedel läheb meelest põhjalik meediatreening ning leheveergudel ei kardeta keelt hammaste taga hoida.

Muuhulgas jagas Sheen sarja ja Lorre kohta väga värvikaid ja mitte väga meelitavaid fakte (kutsudes Lorret ebaküpseks ja lollakaks, lisades, et teda ei huvita, kas mees elab või sureb) , muuhulgas tehes maha oma kaasstaari Jon Cryerit (kutsudes teda reeturiks).

Sheeni laidulauluga liitus hiljem ka Angus T Jones (kes sarjas Jake’i mängib), kutsudes seriaali rõvedaks roppuseks.

Misha Barton - „OC“

(FOX )

Barton on tunnistanud, et kui ta saaks aega tagasi keerata, ei tahaks ta seriaalis „OC“ kaasa teha.

„See sari on miski, millest ma ei oleks peaaegu osa võtnud. Inimesed ütlevad, et tuleb olla tänulik selle üle, mis sul on, aga see seriaal ei olnud kindlasti selline, mida ma eeldasin,“ rääkis naine.

Chase Crawford ja Penn Badgley - „Kõmutüdruk“

(Getty Images)

See, et noored ja atraktiivsed noored teletähed vihkavad tiinekasarju, mis neid kuulsaks tegid ja nende karjäärile aluse panid, on saamas mingiks uueks trendiks.

Kui Crawfordi käest küsiti 2012. aastal tema „Kõmutüdruku“-järgse karjääri kohta, ütles ta:

„Ma hakkan otsima oma enseväärikust. Mu eneseväärikus jäi kuhugi võtteplatsile. Ma arvna, et see juhtus kuskil teise hooaja kandis. Kolmandasse hooaega minnes oli see juba aknast välja lennanud.“

Ka Badgley salvas mürgiste sõnadega antud sarja aasta pärast selle lõppemist, kui ta tegi reklaami oma uuele filmile „Tervitused Tim Buckley’lt“:

„Olla uhke millegi üle on väga hea tunne ja see tunne on minu jaoks uudne. Ma saan veidi püstisema seljaga ringi käia, kuna ei pea pidevalt vabandama töö eest, mida ma minevikus teinud olen.“

Shannen Doherty – „Võluvägi“

(Reuters/Scanpix)

Ei ole suur saladus, et „Võluvägi“ kaotas oma võluväe pika kaheksa hooaja jooksul, mil see kestis, kuid tundub, et Doherty – kes lahkus oma Prue Halliwelli rollist pärast kolme aastat – ei olnud kunagi sarjast võlutud.

„“Võluväes“ oli paar momenti, milles ma andsin oma kõige ausama etteaste, mida ma iial näitlejana oleks saanud anda. Mida te nägite, tuli sügavalt minu seest. Ja kui ma vaatasin neid momente seriaalis, ma teadsin, et neid ei mängitud õiglaselt välja, sest see oli ju ometi „Võluvägi“. See sari on 12-aastaste jaoks!“ parastas ta.

Katherine Heigl – „Gray anatoomia“

(Reuters/Scanpix)

Heigl keeldus end 2008. aastal Emmy auhinnale nomineerimast, selgitades seda järgmiselt:

„Ma ei tunne, et mulle anti selles sarjas sel hooajal sellist materjali, mis oleks Emmy nominatsiooni vääriline ning selleks, et akadeemilise organisatsiooni väärikust säilitada, ei kavatse ma auhinna konkurentsis osaleda.“

Aasta hiljem süüdistas Heigl, et sarja produtsendid olid „julmad“ ning sundisid sarja meeskonda 17-tunniseid tööpäevi tegema. „Ma loodan, et see häbistab neid,“ sõnas ta.

Heigl lahkus sarjast 2010. aastal ning sellele järgnevalt kutsus seriaali looja Shonda Rhimes Heiglit „s**apeaks“. On ikka tülid

Billy Ray Cyrus – „Hannah Montana“

(Reuters/Scanpix)

Vaene Billy Ray tunnistas 2011. aastal, et Disney kanali „Hannah Montanas“ koos tütre Miley’ga töötamine murdis ta südame.

„Ma ütlen teile otse välja – see kuradima sari hävitas mu perekonna. Kui saaks, ma võtaks selle silmapilgselt tagasi, selleks, et mu perekond oleks siin ja kõik oleksid terved, õnnelikud ja normaalsed, see oleks fantastiline. Ma kustutaks selle kõik, kui vaid saaksin,“ ütles ta.