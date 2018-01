Talvepühad on kiirabi jaoks alati kõrgendatud riskiga aeg, mis on tavapärasest rohkem väljakutseid. Tavapäraselt on rohkem alkoholiga seotud väljakutseid. Üks Tallinna brigaad tegi oma vana-aasta õhtu vahetusest video.

Üle terve Eesti sai kiirabi sai aastavahetusel üle 1000 väljakutse, nagu ikka paistsid silma alkoholiga liialdanud inimesed. Tallinnas oli kiirabil 353 väljakutset, mida on eelmise aastaga võrreldes veerandi võrra vähem.

Kõigist abivajajatest 102 olid alkoholijoobes. Lisaks tuli pealinna kiirabiarstidel abi anda 39 traumaohvrile, kuuele alkoholimürgituse saanule ja ühele pussitatule. Välja sõideti ka ühe tuleõnnetuse puhul.