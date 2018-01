Demi Moore on TMZ.comi teatel jõudnud kohtuvälisele kokkuleppele Jorge ja Maria Vallega, kelle poeg näitlejanna kodubasseini uppus.

Traagiline sündmus leidis aset 2015. aasta juulis, kui keegi Demi alluvatest tema äraolekul ta Los Angelese kodus peo korraldas.

21aastase Edenilson Steven Valle surnukeha leiti hommikul õuebasseini põhjast. Väidetavalt oli noormees eelnevalt kõigile peolistele kuulutanud, et ta ei oska ujuda. Kui kõik teised lahkusid, oli Edenilson ilmselt basseiniserval komistanud ja vette kukkunud.

Kuigi Moore polnud intsidendi ajal kodus, kaebasid ohvri omaksed ta 2017. aasta algul kohtusse, väites, et ta on noormehe surmas süüdi. Esmalt kaebasid Jorge ja Maria Valle kohtusse maja omanikfirma Tree House Trusti, Demi isikliku assistendi ja veel ühe isiku ning hiljem ka Moore'i.

Omaksed panid Demile süüks, et bassein oli väga sügav, kuid selle tähistamiseks polnud markereid välja pandud. Ühtlasi väitsid ohvri vanemad, et basseiniäärsed kivid võisid põhjustada komistamist ning et nende poja surma soodustasid alkohol ning ülemäära soe basseinivesi.