Amy Winehouse'i surmast on möödas üle kuue aasta, kuid isa kinnitusel on ta endiselt vägagi elus.

Mitch Winehouse rääkis ajalehele The Sun, et 27aastaselt surnud tütre vaim käib tal tihti külas.

„Igasuguseid imelikke asju on juhtunud. Tema vaim tuleb ja istub mu voodijalutsis. Lihtsalt istub ja näeb täpselt sama ilus välja kui Amy ja vaatab mind. Küsin: „On sul kõik hästi?“, sest tema tulek ajab mind pabinasse. Aga mõnes mõttes on lohutav teada, et Amy on siin minu juures.“

Mitch usub ka, et Amy käib teda ja tema naist Jane'i külastamas linnu kujul. „Nädal pärast Amy surma olin õel külas ja kuulsime mütsakat - musträstas, kes nägi välja samasugune, nagu oli Amyle tätoveeritud, lendas vastu aknaklaasi.“

Mitchi sõnul panid nad linnu õrrele istuma, kuid too tuli nende seltsi istuma ja võttis veel laulugi üles. „Nüüd näen kogu aeg musträstaid. Võid ju mõelda: ah, see on ainult lind, aga ma tean, et see on Amy.“