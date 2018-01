Aasta esimesel päeval vahistati Inglismaal Stanstedi lennuväljal Ryanairi kannatamatu klient, kes ei mallanud ära oodata väljalendu Hispaaniasse Malagasse.

Nimelt ronis 57aastane Poolast pärit mees avariiväljapääsu kaudu lennuki tiivale, kuna ei suutnud enam taluda ligi tunni kestnud viivitust õhkutõusmisel, kirjutab The Guardian. Mees oli väljudes endaga kaasa võtnud ka oma käsipagasi. „Väljun tiiva kaudu,“ oli ta enne hullumeelset tegu teatanud.

Poolakaga pidasid läbirääkimisi lennujaama töötajad, kes veensid teda lõpuks lennukisse tagasi pöörduma. Juhtum päädis mehe vahistamisega.

Daily Mailil õnnestus rääkida kahe pealtnägijaga, kes tunnistasid, et toimunu näis ebareaalne. Üks aga omas infot, et poolakas kannatas astma all ning tal olid tekkinud hingamisraskused.