Üle 70-aastase ajalooga kodumaise jalatsitootja Samelini juht Leida Kikka tunnistab, et ei oska oma töötajatele uue maksuseaduse osas nõu anda.

"Üks pensionär ütles ausalt, et temale soovitati sotsosakonnas kohe kuidagi mustalt teha. Ja siis töötajad ütlevad, et ega nad kõike mustalt taha, kas saaks mingi osa, et tulumaksus ei kaotaks. Minu vastus on ei. Siis nad on ähvardanud ka ära minna, aga ma olen nad maha rahustanud, et ega ole ühtegi ettevõtet, kus saaks tulumaksuga teisiti ja kus seadust ei järgita," räägib Kikka Eesti Päevalehele.

