Arco Vara Tallinna osakonna juhi Elari Tamme hinnangul on Mustamäel, Õismäel ja Lasnamäel üüripinnad liiga kõrged ning suurem avaliku sektori sekkumine üüriturule motiveeriks inimesi rohkem üürima.

"Mustamäel, Õismäel ja Lasnamäel püsib väga suur vajadus soodsate üüripindade järele. Hinnad on seal saavutamas oma lage. Vahe kesklinna ja äärelinna üürihindade vahel on liiga väike. Paljudele nende piirkondade sihtgrupist on sealsed hinnad kättesaamatud," ütles Tamm Arco Vara ajaveebi vahendusel.

"Kui Eesti üüriturg oleks sarnaselt Põhja- ja Lääne-Euroopale rohkem avaliku sektori poolt reguleeritud, oleks rohkemad inimesed valmis pikaajaliselt üürima, selle asemel et osta. Üürimine on liiga ebastabiilne tänases Eestis, ka investorid näevad üürimist liiga lühiajalisena. Samuti on üüriprojektide finantseerimistingimused täna kehvavõitu - pole riigi käendust, munitsipaalpanka või muud sarnast - mistõttu üürimaju eriti ei kerki," märkis Tamm.

Tamme hinnangul soodustab elupinna omamist selle üürimise asemel ka Eesti seadusandlus, kuivõrd kinnisvaramaksu puudumine ja suhteliselt väike maamaks soovitab pigem kinnisvara omada.

Allikas: BNS

