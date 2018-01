"Kuuuurija" saatejuht Katrin Lust pahandab sotsiaalmeedias inimeste liigse kriitilisuse üle. Tema hinnangul on inimeste virisemist eri telekanalite aastalõpuprogrammide üle liialt palju.

"Midagi nii jälki, kui vana-aastaõhtu telesaadete arvustused ja kommentaarid, pole ma ammu lugenud," kirjutab Lust oma Facebooki kontol ja lisab, et kui inimestel pole millegi muu üle viriseda, siis võetakse ette aasta viimasel päeval eetris olevad saated ja hakatakse nende kallal ilkuma.

"Milline saatejuht oli parem, kes oli rõve, paks, kole, loll, edev. Kelle eesti keel lonkas, kellel oli nõme kleit või lill juustes, kes naeratas jälgilt jne. Ma ei räägi siinkohal hümni puudumisest, mis on minu jaoks tänaseni uskumatu, et see juhtus, vaid üleüldisest irinast," sõnab Lust. "Lugesin neid tekste, kommentaare ja mõtlesin, et keegi oleks nagu mulle pangetäie virtsa pähe kallanud... Vaesed inimesed istusid kogu öö ja lasid televiisoril ühtejutti oma tuju rikkuda. Kurb," on ta nördinud. Lust kirjutab, et veetis enda aastavahetuse lähedaste seltsis. "Mina olin kodus ja enamuse ajast rääkisin lähedastega. Televiisor mängis taustaks. Aeg-ajalt vahetasin kanaleid, aga lõbus oli kogu aeg."