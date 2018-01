Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna üksusejuhi Oscar Õuna sõnul on tegemist riigihangetel alapakkumuse hindamise meetmega, kuid selle peamine eesmärk on vältida tööjõumakse mittetasuvate ettevõtjate võidukaks osutumist riigihangetel.

Selleks, et ettevõte saaks mugavalt oma keskmist töötasu tõendada, on MTA ehitusettevõtetele loonud e-maksuametisse/e-tolli „Nõuded ja kohustused“ rubriiki keskmise töötasu tõendi, mille on võimalik ise koostada ning hankijale esitada. Tõendi koostamist on ettevõtte juhatuse liikmel võimalus volitada ka mõnele oma töötajale, kes pakkumuste esitamisega parajasti tegeleb.