Kui Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles aastavahetusel peetud kõnes, et tema kabinetilaual on alati tuumanupp, siis USA president Donald Trump pidas vajalikuks märkida, et ka temal on tuumanupp ja see on suurem kui rivaalil.

„Kas keegi tema vaesest ning nälgivast režiimist informeeriks teda, et mul on samuti tuumanupp, kuid see on palju suurem ja palju võimsam kui tema oma. Ning see töötab!“ kirjutas Trump Twitteris.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Trumpi säuts ilmus päeval, mil ta oli naasnud puhkusereisilt Floridasse, kirjutab New York Times.