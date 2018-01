Tartu kiirabi koolitaja Andras ­Laugametsa sõnul on Tartu ülikooli rektorit Volli Kalmu tabanud äkksurm tüüpiline – lõpetad trenni ära ja vajud kokku.

Laugametsa sõnul suurendab sportimine (kiire pulss, südamel on koormus, inimene pingutab) äkksurma tõenäosust 2,7 korda.

Eestis on äkksurmi aastas umbes 2000, neist 600 juhtuvad pealtnägijate silme all - 250 korral õnnestub kiirabil kannatanu elustada, kuid elama jääb ikkagi vaid 25. Võimalus eluga pääseda on olemas siis, kui hakatakse kohe elustama ja kiirabi jõuab kohale hiljemalt kuue minutiga.

Tallinna kiirabi elustas 2017. aastal (aasta eelviimase nädala seisuga) 261 inimest, 2016 oli see arv 256, kaks aastat tagasi 230.

