Viru tänava kunagine „kunn“ Aivar Tõnisson (62) pihib, kuidas Eesti tippadvokaadid ta täielikult laostasid.

Ligi 200 000 euro omastamises süüdi mõistetud mehe varad on konfiskeeritud, pangaarved arestitud ja tal on viieks aastaks ärikeeld. Ta on töötu, varatu, hambutu, võlgades ja sissetulekuta.

Ta võlgneb tippadvokaatidele Raivo Lausile, Aivar Pilvele ja ­Indrek Naurile kokku üle 10 000 euro.