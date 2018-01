Aastakümneid Eesti ja Soome omavahelist läbikäimist edendanud ning meie hümnide ja teiste rahvuslike laulude seoseid uurinud Pekka Linnaineni hinnangul on praegune hümn ennekõike riikliku järjepidevuse sümbol.

Linnaineni üllatas, kui kiiresti tuli internetis aastavahetusel hümni mängimata jätmisele vastureaktsioon ja tal oli selle üle hea meel, et inimesed hindavad oma hümni.

"Inimesed vajavad kindlaid traditsioone, millega nad on harjunud. Kui meie, soomlased, saame olümpiamängudel kuldmedali, siis me kõik ootame, et raadios mängitakse Porilaste marssi," ütles estofiil, kelle arvates tähendab hümni mängimine

"Eestlased ootavad aastavahetusel hümni, sest nad on harjunud, et see kunagi keelatud laul sel hetkel tuleb - see tähendab, et tuleb jälle uus iseseisvusaasta;" lisas Linnainen.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes