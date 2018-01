Alanud aasta lõpuks saavad 126 kohalikku piirkonnapolitseinikku 45 uut kolleegi, kes annavad hajaasustusega piirkondadesse olulist lisajõudu.

Kui seni on konstaableid olnud keskmiselt üks 10 000 elaniku kohta, siis aasta lõpuks on see näitaja üks piirkonnapolitseinik 7900 elaniku kohta. Osa maakohtades, kus piirkonnapolitseinik peabki üksi katma mitmesaja kilomeetri raadiusega ala, on igast lisanduvast töötajast suur abi.

„Siis tekibki probleem, et kui ta tegeleb kogu ettenähtud tööga, pole tal piisavalt aega ennetustööga tegelda ega võimalusi kogukonnaga kontakti luua,” rääkis Lõuna politseiprefektuuri leitnant Kairi Ruus.

Kõige rohkem piirkonnapolitseinike pannaksegi juurde just Lõuna-Eestisse ning lisajõudu ei anta aga suurtele linnadele, vaid saadetakse rohkem hajaasustusega maapiirkondadesse.

