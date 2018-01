Kui 29. detsembril 2015 kuulutas Harju Maakohus välja rahvusliku lennukompanii Estonian Air’i pankroti, sulgus üks peatükk Eesti lennunduse ajaloos. Pea sajandipikkune Eesti lennunduse lugu on algusest peale olnud suhteliselt heitlik.

Nõukogude okupatsiooni perioodil opereeris kõiki tsiviillende NSV Liidu Tiviillennunduse Ministeeriumi alluvuses olev riiklik lennufirma Aeroflot. Ligi poole sajandi jooksul oli Tallinnast võimalik lennata ainult teistesse NSV Liidu sihtkohtadesse. Iseseisvuse taasamise järel, 1. detsembril 1991 moodustati Aerofloti kohalikust osakonnast rahvuslik lennukompanii Estonian Air, mille kasutada olid nõukogude lennukid Antonovid, Jakovlevid ja Tupolevid.

Väikese Eesti rahvuslik lennukompanii Estonian Air saavutas muutus rahvusliku sümboliks, kuna oli n-ö visiitkaardiks nii Eesti külalistele kui siit maailma reisijatele. Taas lääne sihtkotadesse lennanud Eesti lennukid olid oma inimestele justkui tükikeseks koduks laias maailmas. Esimeste lääne päritolu lennukite kasutusele võtmist ja kujundust 1995 kajastas ajakirjandus laialt. Pidevalt võeti jutuks lennukite pardateenindus kuni pilootide ja pardateenindajate vormirõivastuse kujunduseni välja.

Estonian Air pidi algusest peale oma püsimajäämise nimel võitlema. Oma 24 tegevusaasta jooksul ainult paaril aastal kasumisse jõudnud lennufirma tegutsemist pidas riik siiski strateegiliselt väga oluliseks, kuna ta tagas vajaliku lennuühenduse Euroopa tähtsamate keskustega. Paraku hakkasid lennufirmat tugevalt mõjutama 2001. aasta terrorirünnakute tagajärjel alanud muutused maailma lennundusturul. Muutusi ei suutnud lennufirma kasuks pöörata ei uued strateegilised partnerid, erinevad juhid ega ka kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuv riiklik toetus.

7. novembril 2015 saabus Tallinna lennujaama Estonian Airi viimane lend. Lennukimeeskond sai alles maandudes teada Euroopa Komisjoni otsusest, et Estonian Airile on 85 miljoni euro ulatuses antud ebaseaduslikku rahalist tuge, mis tuleb tagastada. Oli selge, et lennufirma seda tagasi maksta ei suuda ja peab tegevuse lõpetama. Eestlaste uueks koduks õhuavarustes sai vastasutatud riiklik lennufirma Nordica, mis peab edaspidi hakkama saama riigi lisatoeta.

