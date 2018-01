Eile õhtul oli eetris Vahur Kersna autorisaade Eesti suurimast telelegendist Urmas Otist. Saatele on olnud palju vastukaja, kuid Õhtulehe lugejaid jäid saatega üldises plaanis väga rahule ning tänavad Kersnat nõnda hea saate tegemise eest.

"Meisterlik saade! Ma vaatasin ja ma unustasin kus ma olen ja kellega ma olen ... ma olin täiesti seal sees ja kohal. Ammu enam pole midagi nii kaasahaaravat vaadanud - lugenud!" kommenteerib Vassilissa.

"Väga südamlik film. Ja see medõe meenutus Urmas Otist oli justkui punkt tema elule. Väga vajalik. See näitas seda, ka staarid on üksildased ja nutavad. Nad on samasugused inimesed, nagu meie. Kommentaaride põhjal on Eesti rahvas enamuses väga negatiivselt meelestatud, rahulolematu ja välja lööb kadedus, mida keegi ei tunnista. Ja miks te arvate, et ta ei uskunud Jumalasse või Jeesusesse? Seda ei tea mitte keegi, ainult kui Jumal ise!" sõnab Marsake.