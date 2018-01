"Kui mina sain erakonna esimeheks, näitasin ma üles soovi suhelda edasi, et erakond saaks koos edasi minna. See ei ole nagu laste liivakastimäng, minu soov oli, et ta jääks erakonda, toetaks erakonda, tuleks valmistel appi, kuidas ta soovib. Tema sõnum oli kogu aeg see, et ta teeb seda, aga see oleneb tema tervisest," rääkis Ratas.

"Vaevalt, et ma suutsin uskuda seda, et ta ühel hetkel ütleb, et ei, ma ei tule appi, aga pööran ka selja ja lähen teise poliitilise jõu või valimisnimekirjaga, kus olid ettevõtjad, mõned poliitikud, mis seisid teiste põhimõtete eest, kui Keskerakonna omad. See oli tema enda valik, mul ei ole vaja temaga suhelda ja kokkuvõttes muidugi ma olen kurb, et ta keeras erakonnale ja selle põhimõtetele ja programmile selja. Ta on jätkuvalt Keskerakonna lihtliige ja kogu hingest ja südamest soovin ma talle tugevat, tugevat tervist," nentis mees.

Kui Savisaar erakonna esimehe ametikoha kaotas, tehti temast algselt Keskerakonna ajaloonõunik, kuid ka selles ametis Savisaar kaua ei püsinud. Ratase sõnul ei hakanud koostöö lihtsalt tööle.

"Ta on pööranud selja põhimõtteliselt valmistel, mis on erakonna jaoks väga väga oluline teema, ta on isegi öelnud avalikult välja, et palun ärge toetage Keskerakonda ühes või teises piirkonnas. Teiselt poolt tuleb tunnistada, et see ajaloonõuniku aspekt, mis on põhimõtteliselt väga õige, et üks erakond teeb ka enda jaoks sellise ajaloo materjali ja käsitluse, seda vajab iga Eesti erakond ja soovib, kes oleks selleks parem, kui Edgar Savisaar. Aga see koostöö ei hakanud tööle ja kui midagi tööle ei hakka, ei ole mõtet midagi jõuga laual hoida," arvas peaminister.

Keskerakond toetas Savisaart pikalt ka tema kohtuprotsessiga, kuid nüüd on Ratase sõnul selge, et erakond sellele enam raha ei kuluta.

"Ma arvan, et sinna on kulunud rohkem kui kümneid tuhandeid eurosid. See on juba olnud selge 2017. aasta kevadest, et uusi kulutusi me arvesse ei võta. See on keeruline ja väga keeruliselt kulutatud raha," tõdes ta.

Intervjuud läbi viinud Johannes Tralla nentis ka seda, et Ratasel ei ole Keskerakonna üle raudset haaret, nagu Savisaarel oli, kui erakond tegi vaid seda, mida tema tahtis. Ratase sõnul ei saagi tänapäeval erakond niimoodi toimida.