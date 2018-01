Peaminister Jüri Ratas tunnistas Johannes Trallale antud usutluses, et mõtles aastate eest Keskerakonnast lahkumisele, kuid see küsimus ei saanud tema sees kunagi jaatavat vastust. Ratase sõnul ei ole jutt muutunud Keskerakonnast niisama jutt, vaid selle kinnitus on tõsiasi, et erinevalt Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnast on tema juhitud partei riigis ka võimul.

Kui Jüri Ratas Keskerakonna esimeheks sai, lubas ta erakonnas suuri muutusi. Johannes Tralla meenutas ETV pikas intervjuus peaministrile, et paljude kriitikute arvates ei ole neid muutusi tegelikkuses toimunud. Ratase kinnitusel on erakond siiski juba muutunud ja jätkuvalt muutuste teel.