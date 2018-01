Alanud aasta tõotab iseäranis head rahaõnne Sõnni ja Neitsi tähemärgis sündinuile, kuid tulu on oodata nii mõnegi teise märgi esindajal. Vallalisel Jääral ja Sõnnil on lootust leida oma ellu armastus sügisel, Skorpionil ja Kaljukitsel aga kevadel. Neil, kes viimati mainitud tähemärkide esindajaist juba on paarisuhtes, kulgeb aasta ilmselt õnnelikul romantikalainel – vaid Skorpion võib tunda pisut puudust kirest. Suurepärast tervist võib ennustada tänavu eelkõige Neitsile, Skorpionile ja Amburile, teiste tervis võib olla veidi heitlikum.

Jäära tervis võib olla juulis-septembris muutlik

(21. märts – 19. aprill)

Jääradele võib tulla üllatuslikke ettepanekuid kõigis eluvaldkondades. Võtke aega mõtlemiseks, alles siis otsustage. Olete optimistlikult häälestatud, kuid seetõttu võite võimalusi aga ka oma võimeid üle hinnata. Samas võib kiire muudatus teha teie elu huvitavamaks ja vabamaks.

Aasta toob endaga kõike, päevad pole vennad. On nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi, kuid mõõnale järgneb enamasti tõus. Edu kindlustamiseks vajate liitlasi. Töös ja karjääris on takistusi ning küllalt palju probleeme eelkõige seetõttu, et Jäär on kas väsinud või ei paku töökoht talle enam huvi.