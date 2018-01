Kevadel Kanal 2 ekraanile naasev laste talendisaade „Väikesed hiiglased“ kohtunikerivis toimub muutus. Ott Leplandi vahetab välja Tanel Padar, kes nendib, et laste hindamine saab olema ülimalt keeruline. “Igasugune hindamine on kindlasti väga raske ja seda raskem ta on, mida nunnumad on tegelased, keda hindama pead. Kindlasti lapsi adekvaatselt hinnata on suhteliselt raske, aga selleks need väljakutsed ongi, et need vastu võtta ja nendega silmitsi seista. Paraku on nii, et tegu on võistlusega ja lõpuks keegi võidab, keegi kaotab. Aga ma üritan olla nii piisavalt objektiivne kui võimalik, et mitte lasta emotsioonidel üle keeda, vaid hinnata neid oskuseid ja numbreid, mida nad teevad," rääkis Padar saates "Reporter boonus". Kuigi Padaril endal lapsi ei ole, puutub ta viimasel ajal paratamatult nendega kokku.

“Olen jõudnud sellisesse ikka, kus minu tutvusringkonnas on pereinimesi ja neil on juba sellises eas lapsed. Ma olen nendega palju kokku puutunud ja lapsed on väga lahedad! Nad on vahetud, siirad, leidlikud. Vahel lihtsalt mõtlen kadedusest, et saaks ühe minutigi vaadata läbi nende silmade maailma, et näha, mismoodi see paistab!" nentis laulja.

Muidugi soovitab laste talendisaate verivärske kohtunik kõigil seda uuel hooajal vaadata.